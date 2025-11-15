Borovčanin, koji je na poziciji predsednika BSS-a od 2017. godine, je ujedno bio i jedini kandidat za to mesto na današnjoj sednici Izborne skupštine, koja je održana na Zlatiboru.

"I dalje su nam prioritet besplatne škole boksa na teritoriji cele Srbije, edukacija trenera da stvaraju bokserske šampione, ali, pre svega dobre ljude i poštene i radne građane Srbije. Za poslednjih osam godina nanizali smo veliki broj svetskih i evropskih medalja na svim nivoima takmičenja, što ostaje zadatak i u budućnosti. U narednom periodu fokus će biti i na krčenju puta ka plasmanu naših boksera i bokserki na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. Izgradnja Nacionalnog boks centra je takođe u vrhu liste prioriteta i vredno radimo na tome", naveo je Borovčanin, a preneo BSS.