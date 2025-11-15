Slušaj vest

Sve su gosti rešili još u prvom poluvremenu!

U 11. minutu su dobili penal, a njega je gol pretvorio Ojarzabal, za 0:1, a već u 22. minutu je bilo 0:2 - kombinovali su štoperi, pa je lopta došla do Fabijana Ruiza, koji je poslao pas u prazan prostor za Zubimendija koji je udvosturčio prednost.

Nova sjajna akcija gostiju viđena je u 34. minutu, a završena je pasom Ojarzabala i pogotkom Ferana Toresa iz peterca, za 0:3.

U 63. minutu asistent je bio Feran Tores, a glavom iz peterca pogodio Ojarzabal, za konačnih 0:4.

Fudbalska reprezentacija Španije Foto: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia

Ne propustiteFudbalSRBIJA DEFINITIVNO NE IDE NA MUNDIJAL: Loše vesti iz Kazahstana - Belgija ostala neporažena
Kazahstan - Belgija
FudbalJIRGEN KLOP IMA NOVI POSAO: Vraća se na stadione, ali ne kao trener
FudbalHRVATSKA OVERILA PLASMAN NA MUNDIJAL: Holanđani blizu SP, sudbina Nemačke i Slovačke biće odlučena u ponedeljak
Hrvatska
FudbalKAKVO IZNENAĐENJE U HELSINKIJU: Malta pobedila Finsku!
Malta

Košarkašice Srbije Izvor: Kurir