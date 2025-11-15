Fudbaleri Španije slavili su nad Gruzijom sa 4:0 (3:0) u meču kvalifikacija za Mundijal 2026.
Fudbal
ŠPANIJA GAZI SVE REDOM: Gruzija osetila moć "crvene furije"
Sve su gosti rešili još u prvom poluvremenu!
U 11. minutu su dobili penal, a njega je gol pretvorio Ojarzabal, za 0:1, a već u 22. minutu je bilo 0:2 - kombinovali su štoperi, pa je lopta došla do Fabijana Ruiza, koji je poslao pas u prazan prostor za Zubimendija koji je udvosturčio prednost.
Nova sjajna akcija gostiju viđena je u 34. minutu, a završena je pasom Ojarzabala i pogotkom Ferana Toresa iz peterca, za 0:3.
U 63. minutu asistent je bio Feran Tores, a glavom iz peterca pogodio Ojarzabal, za konačnih 0:4.
Fudbalska reprezentacija Španije Foto: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia
