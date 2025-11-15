Austrija je prva u grupi sa 18 bodova iz sedam utakmica i ukoliko Bosna i Hercegovina ne pobedi Rumuniju večeras automatski će se plasirati na Mundijal
KVALIFIKACIJE ZA SP
ARNAUTOVIĆ VODI AUSTRIJU NA MUNDIJAL: Napadač Zvezde sa dva gola doveo svoju reprezentaciju na korak od Svetskog prvenstva
Slušaj vest
Fudbaleri Austrije savladali su Kipar u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo rezultatom 2:0.
Foto galerija sa Kipra Foto: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Najzaslužniji za pobedu Austrije bio je dvostruki strelac Marko Arnautović.
Napadač Crvene zvezde pogodio je najpre u 18. minutu sa penala, a potom i u 56. minutu.
Austrija je prva u grupi sa 18 bodova iz sedam utakmica i ukoliko Bosna i Hercegovina ne pobedi Rumuniju večeras automatski će se plasirati na Mundijal.
BiH ima trenutno 13 bodova i sastaje sa Rumunijom koja ima 10 bodova.
U poslednjem kolu Austrija dočekuje upravo Bosnu i Hercegovinu.
Reaguj
1