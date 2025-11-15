Slušaj vest

Fudbaleri Austrije savladali su Kipar u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo rezultatom 2:0. 

Foto galerija sa Kipra Foto: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia

Najzaslužniji za pobedu Austrije bio je dvostruki strelac Marko Arnautović.

Napadač Crvene zvezde pogodio je najpre u 18. minutu sa penala, a potom i u 56. minutu.

Austrija je prva u grupi sa 18 bodova iz sedam utakmica i ukoliko Bosna i Hercegovina ne pobedi Rumuniju večeras automatski će se plasirati na Mundijal.

BiH ima trenutno 13 bodova i sastaje sa Rumunijom koja ima 10 bodova.

U poslednjem kolu Austrija dočekuje upravo Bosnu i Hercegovinu.

