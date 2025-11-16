Slušaj vest

Fudbaleri Srbije dočekuju Letoniju u utakmici poslednjeg 8. kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija je nažalost porazom od Engleske i trijumfom Albanije protiv Andore ostala bez teoretskih šansi za plasman na Mundijal.

Ipak novi selektor Veljko Paunović smatra da je meč izuzetno bitan jer predstavlja novi početak nacionalnog tima.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a sva dešavanja, pre, za vreme i posle meča na našem sajtu.

Utakmica u Leskovcu počinje u 18 časova.

