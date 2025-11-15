Slušaj vest

Kako se može videti, ali i pročitati u opisu ispod slike, navijači Slovenije oteli su rekvizite navijača tzv. Kosova.

Podsetimo, lažna država iz južne srpske pokrajine nalazi se blizu plasmana na Mundijal naredne godine, a ova utakmica ima veliki značaj, te su uoči ovog susreta viđene i određene tenzije.

Ne propustiteFudbalTURSKA OBEZBEDILA BARAŽ ZA MUNDIJAL 2026: Bugarska nemoćna u Bursi
Turska
FudbalARNAUTOVIĆ VODI AUSTRIJU NA MUNDIJAL: Napadač Zvezde sa dva gola doveo svoju reprezentaciju na korak od Svetskog prvenstva
profimedia-1052617311.jpg
FudbalSTOJAKOVIĆ ODREDIO STRUČNI ŠTAB: Bivši kapiten priskače u pomoć Partizanu
Nenad Stojaković na promociji kao trener FK Partizan
FudbalSAŠA LUKIĆ NEMA DILEMU: Neodlazak na Svetsko prvenstvo je ogroman neuspeh...
latvia-serbia-754944.JPG

Košarkašice Srbije Izvor: Kurir