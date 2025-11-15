Slušaj vest

Pred 58.000 gledalaca na stadionu Emirejts na kome igra Arsenal, golove su postigli Estevao u 28. minutu i Kasemiro u 35. minutu.

Obe ekipe već su se plasirale na Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kako je preneo Skaj, brazilski fudbaler Gabrijel povredio se u drugom poluvremenu i njegov klub Arsenal čeka rezultate pregleda kako bi se utvrdilo koliko je ozbiljna povreda.

Brazil će u utorak igrati prijateljsku utakmicu protiv Tunisa u Lilu.

Senegal će u utorak igrati protiv Kenije u Antaliji.

Taj duel igraće se u sklopu priprema za Kup afričkih nacija, koji će se održati od 21. decembra do 18. januara u Maroku.

(Beta)