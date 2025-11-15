Slušaj vest

Reprezentacija odigrala je u Kopenhagenu nerešeno 2:2 protiv Belorusije, dok je Grčka u Atini pobedila Škotsku 3:2.

Foto galerija iz Amsterdama i Glazgova

Danska je prva na tabeli sa 11 bodova, a Škotska na drugom mestu ima 10. Grčka je treća sa šest bodova, a Belorusija ima jedan bod.

U poslednjem kolu Škotska će u utorak dočekati Dansku, a Grčka će igrati na gostujućem terenu protiv Belorusije.

Tabela grupe C

Grčka je trijumfovala posle prave goleade u Atini. Imali su Grci tri gola prednosti, ali se uporni Škoti nisu predavali, postigli su dva golai na kraju umalo došli do boda.

Heleni su izgubili šanse da se makar domognu baraža, iako su imali velika očekivanja od ovih kvalifikacija.

Danska nije iskoristila poklon iz Atine da se faktički plasira na Mundijal, pošto je na veliko iznenađenje remizirala sa Belorusijom na svom terenu - 2:2.

Sve je idilično krenula za Skandinavce, kada je Damsgard posle 11 minuta doveo domaćina u vođstvo i činilo se da će ovo biti rutinska pobeda.

No, gosti nisu tako mislili, jer su za tri minuta u drugom poluvremenu režirali preokret. Prvo je Gromiko izjednačio, a prednost Belorusiji doneo Demčenko.

Uspela je Danska da poravna rezultat u 80. minutu, kada je Isakson iskoristio asistenciju Dorgua, ali nije mogla i do tri boda u finišu meča.

Tako će u poslednjem kolu Škotska i Danska u međusobnom duelu odlučivati o direktnom putniku na Mundijal, s tim da Skandinavcima odgovara i remi na tom meču.

