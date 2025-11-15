Slušaj vest

Švajcarska je pobedom protiv Švedske od 4:1 Ttakoreći obezbedila još jedan plasman na Mundijal.

Foto galerija iz Amsterdama i Glazgova Foto: Steve Welsh / PA Images / Profimedia

Povela je domaća selekcija pogotkom Embola, ali su gosti uspeli preko Nigrena da izjednače.

Ipak, u nastavku meča, tačnije u drugom poluvremenu, Švajcarci su pokazali kvalitet i spakovali tri gola.

Prvo je Džaka sa bele tačke doneo novu prednost, a trijumf su potvrdili Endoje i Manzambi.

Kolo pre kraja Švajcarska se nalazi na prvom mestu, koje direktno vodi na Svetsko prvenstvo 2026. godne u SAD, Meksiku i Kanadi, sa 13 bodova.

Tzv. Kosovo na drugom mestu ima 10 bodova, ali i mnogo slabiju gol-razliku od Švajcarske (Švajcarska 13:1,  tzv. Kosovo 5:4).

Dve selekcije će u utorak u Prištini u međusobnom duelu odlučivati o direktnom učešću na Svetskom prvenstvu.

Slovenija i Švedska ostaju bez šanse da kroz grupnu fazu dođu do Svetskog prvenstva. Slovenija ima tri boda, a Švedska jedan bod, a dve selekcije se u utorak sastaju u Švedskoj.

Ne propustiteFudbalTROFEJNI STRUČNJAK IMA NOVI POSAO: Pomoćni trener Barselone Navaro novi selektor ženske fudbalske reprezentacije Švajcarske
profimedia0168630928-1.jpg
FudbalREPREZENTATIVAC SRBIJE NA RADARU CRVENE ZVEZDE: Da li je on zamena za Timija Maksa Elšnika?!
Mihailo Stevanović
FudbalSADA JE I ZVANIČNO! MILAN RODIĆ JE POTPISAO! Doskorašnji fudbaler Zvezde i miljenik Delija ima novi klub: "Mislim da je ovo dobar korak u mojoj karijeri..."
cz-rodic1.jpg
FudbalNAJLEPŠA FUDBALERKA SVETA BACILA NAVIJAČE U TRANS! Zanosna plavuša izašla na teren, pa doživela nešto NEOČEKIVANO! Čitava planeta je u ŠOKU zbog ovoga! (FOTO)
profimedia-1017800279.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir