Švajcarska je pobedom protiv Švedske od 4:1 Ttakoreći obezbedila još jedan plasman na Mundijal.

Povela je domaća selekcija pogotkom Embola, ali su gosti uspeli preko Nigrena da izjednače.

Ipak, u nastavku meča, tačnije u drugom poluvremenu, Švajcarci su pokazali kvalitet i spakovali tri gola.

Prvo je Džaka sa bele tačke doneo novu prednost, a trijumf su potvrdili Endoje i Manzambi.

Kolo pre kraja Švajcarska se nalazi na prvom mestu, koje direktno vodi na Svetsko prvenstvo 2026. godne u SAD, Meksiku i Kanadi, sa 13 bodova.

Tzv. Kosovo na drugom mestu ima 10 bodova, ali i mnogo slabiju gol-razliku od Švajcarske (Švajcarska 13:1, tzv. Kosovo 5:4).

Dve selekcije će u utorak u Prištini u međusobnom duelu odlučivati o direktnom učešću na Svetskom prvenstvu.

Slovenija i Švedska ostaju bez šanse da kroz grupnu fazu dođu do Svetskog prvenstva. Slovenija ima tri boda, a Švedska jedan bod, a dve selekcije se u utorak sastaju u Švedskoj.