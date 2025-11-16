Slušaj vest

Argentinski fudbaler Džonatan Smit prošao je kroz pravu životnu dramu nakon što je tokom žestoke tuče na tribinama zadobio stravičnu povredu, napadač mu je zabio ključ od automobila pravo u glavu.

Vezista General Lamadrida našao se u pogrešno vreme na pogrešnom mestu u sredu u Berazateguiju, gde je sa tribina pratio utakmicu ženskog tima do 16 godina u kojem nastupa njegova ćerka. Međutim, mirno popodne pretvorilo se u haos kada je među roditeljima izbila brutalna tuča.

Nastao je potpuni metež, a Smit je izvukao deblji kraj. Šokantne slike koje su ubrzo obišli svet prikazuju ga oblivenog krvlju, sa ključem duboko zabodenim u čelo, prizor koji je zgrozio i najhladnokrvnije ljubitelje sporta.

Smit je hitno prebačen u bolnicu, gde je odmah podvrgnut operaciji. Prema informacijama argentinskog lista „Ole“, intervencija je uspešno obavljena, a srećna okolnost je da ključ nije pogodio nijedan vitalni deo koji bi ostavio trajne posledice.

Policija je vrlo brzo identifikovala i privela napadača, četrdesetogodišnjeg Gastona Omara Alvareza, koji je takođe imao vidljive povrede kada je uhapšen. Njegov automobil je zaplenjen, a istraga se nastavlja.