Nakon poraza od Albanije, Dragan Stojković Piksi podneo je ostavku na mesto selektora fudbalske reprezentacije Srbije, a na njegovo mesto došao je Veljko Paunović.

FSS je novog selektora imenovao 30. oktobra, a Veljko je svoju misiju na klupi Orlova započeo porazom od Engleske na Vembliju u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Orlovi su ostali bez šansi za plasman na Mundijal, ali će se u poslednjem meču kvalifikacija sastati sa Letonijom, danas od 18 sati.

Legendarni fudbaler Boško Đurovski očekuje da će Veljko Paunović ostati selektor našeg nacionalnog tima.

"Mi smo sa Stojkovićem kao selektorom bili na SP 2022. i na EP 2024. Međutim, nismo bili zadovoljni rezultatima. Narod nije bio zadovoljan kako igramo. Loše smo prošli na oba velika takmičenja. Na kraju nismo uspeli da se plasiramo na SP 2026", rekao je Đurovski za Tanjug i potom dodao:

"Mislim da će Paunović da produži ugovor. Vidim da se pominje da će ostati selektor do 2030. Zaslužio je šansu, poznaje dosta igrača. On je 2015. sa omladinskom selekcijom Srbije na Novom Zelandu osvojio zlatnu medalju. Neki od tih fudbalera igra danas za reprezentaciju. Međutim, problem je što neki od njih posle SP 2015. nisu imali dovoljnu minutažu. Nekako se izgubio kostur tima", dodao je Đurovski.