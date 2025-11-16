Slušaj vest

Fudbaleri Bosne i Hercegovine posle velikog preokreta savladali su selekciju Rumunije rezultatom 3:1 i tako obezbedili minimum baraž u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Bosna će se u poslednjem kolu u direktnom duelu sa Austrijom boriti za direktan plasman na Mundijal, dok će Rumunija, koja nakon poraza u Zenici pala na treće mesto, igrati u baražu preko Lige nacija.

Rumune ipak čeka daleko teži put do mundijala, jer neće biti u trećem, nego u četvrtom u žrebu za baraž.

Uvereni u trijumf, puni samopouzdanja Rumuni su otišli na gostovanje u Bosnu i na kraju doživeli težak udarac.

Javnost u Rumuniji razočarana je izdanjem svoje reprezentacije u meču odluke. Na udaru žestokih kritika našao se iskusni selektor Mirčea Lučesku, koji je za neuspeh krivio sudije, uslove na Bilinom polju, protivničke igrače i navijače - sve osim sebe i svojih fudbalera.

Na izgovore Lučeskua žestoko je reagovao rumunski milioner Marian Iancua, vlasnik naftne kompanije Balkan Petroleum i bivši predsednik kluba Politehnika Temišvar.

"Stavili ste frizera za kapitena ekipe? Broj 10? Brkate ga sa Hadžijem. Zaboravaljate Dobrea kod kuće, igrača koji je danas daleko iznad Mana. Snaga i brzina. Skrivate Olarua na tribinama. Držao je loptu, borio se i mogao je dati gol kao što je toliko puta uradio u nevolji i bolu. Munteanu van! promene koje odstupaju od elementarne logike. Sudija kao večiti Lučeskuov neprijatelj. Da, sve je univerzalna zavera protiv vas" piše poznati biznismen i dodaje:

"Ne, gospodine. Vi ste krivac! Uništili ste svaku nadu u duši naših navijača reprezentacije. Kada su vas imenovali za selektora svi su vam sagradili spomenik. Ja sam javno preispitivao činjenice na temelju vaših prethodnih iskustava kao trenera. Vaši ljudi su me proklinjali. Sada ćutim i gutam".

"Bolesne konje streljaju kako ne bi više patili. Ispali ste budala" napisao je Marian Iancu.

Kurir sport