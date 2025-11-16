Slušaj vest

Novi, privremeni šef stručnog štaba Partizana, Nenad Stojaković, najavio je da će u svoj tim uključiti i trenera kadeta, Miroslava Vulićevića.

Ipak, do te saradnje zasad neće doći.

U Humskoj su procenili da je u ovom trenutku bolje da Vulićević ostane na čelu kadetske selekcije, dok će Stojaković potražiti neko drugo rešenje za pojačanje svog stručnog štaba.

- FK Partizan je doneo odluku da Miroslav Vulićević do kraja jesenjeg dela prvenstva ostane na čelu kadetske selekcije, koja važi za jednu od najtalentovanijih u našoj Omladinskoj školi.

Po završetku jesenje polusezone biće doneta odluka da li će Vulićević nastaviti da predvodi ovu generaciju kadeta do kraja takmičarske godine ili će se pred kraj jesenjeg dela sezone priključiti stručnom štabu prvog tima - saopštili su iz Humske.