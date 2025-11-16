SRBIJA - LETONIJA: Šok u Leskovcu, Letonci vode
Fudbaleri Srbije u poslednjoj utakmici kvalifikacija za Mundijal 2026 dočekuju Letonije.
"Orlovi" su izgubili šanse da se nađu na Svetskom prvenstvu, ali žele častan oproštaj pobedom.
12' GOOOL! Letonija vodi - 0:1
Šok za Srbiju.
Gosti su poveli golom kapitena Gutkovskisa.
Vapne je prošao po desnoj strani i centrirao po travi, a Gutkovskis sa nekoliko metara je smestio u mrežu. Ovo je tek drugi gol Letonije ma gostujućem terenu u kvalifikacijama.
2' Prva prilika za Srbiju
Jović i Kostić su kombinovali, a Jović slabo šutirao sa desetak metara iskosa sa leve strane.
Minut ćutanja za Mladena Žižovića
Uoči meča fudbaleri su odali počast Mladenu Žižoviću, koji je nedavno preminuo u 44. godini.
Pet promena u odnosu na meč sa Engleskom
U odnosu na utakmicu u Engleskoj, selektor Veljko Paunović je napravio pet promene.
Bekovske pozicije umesto Mimovića i Terzića zauzeli su Strahinja Eraković i Filip Kostić. Naravno, kapiten je nominalno bek pošto se očekuje ofanzivna postavka igre.
U srednjem redu nema povređenog Ivana Ilića, a umesto njega i Kostića koji je defanzivniji, igraće Nemanja Radonjić i Lazar Samardžić, kao i Marko Grujić koji menja Nemanju Gudelja.
Najisturenijeg ovog puta čini Luka Jović, umesto Dušana Vlahovića.
Tabela
Sastavi
SRBIJA - LETONIJA
Stadion: Dubočica, Leskovac
Sudija: Rikardo de Burgos (Španija)
SRBIJA (4-2-3-1): Rajković - Eraković, Milenković, Pavlović, Kostić - Lukić, Grujić - Živković, Samardžić, Radonjić - Jović
LETONIJA (5-4-1): Matervic - Savlnieks, Veips, Melniks, Jurkovskis, Toniševs - Ikaunieks, Vapne, Zelenkovs, Daškevičs - Gutkoviskis.