18:13

12' GOOOL! Letonija vodi - 0:1

Šok za Srbiju.

Gosti su poveli golom kapitena Gutkovskisa.

Vapne je prošao po desnoj strani i centrirao po travi, a Gutkovskis sa nekoliko metara je smestio u mrežu. Ovo je tek drugi gol Letonije ma gostujućem terenu u kvalifikacijama.

18:03

2' Prva prilika za Srbiju

Jović i Kostić su kombinovali, a Jović slabo šutirao sa desetak metara iskosa sa leve strane.

18:01

Počela je utakmica

18:01

Minut ćutanja za Mladena Žižovića

Uoči meča fudbaleri su odali počast Mladenu Žižoviću, koji je nedavno preminuo u 44. godini.

Mladen Žižović
Mladen Žižović Foto: Screenshot

16:45

Pet promena u odnosu na meč sa Engleskom

U odnosu na utakmicu u Engleskoj, selektor Veljko Paunović je napravio pet  promene.

Bekovske pozicije umesto Mimovića i Terzića zauzeli su Strahinja Eraković i Filip Kostić. Naravno, kapiten je nominalno bek pošto se očekuje ofanzivna postavka igre.

U srednjem redu nema povređenog Ivana Ilića, a umesto njega i Kostića koji je defanzivniji, igraće Nemanja Radonjić i Lazar Samardžić, kao i Marko Grujić koji menja Nemanju Gudelja. 

Najisturenijeg ovog puta čini Luka Jović, umesto Dušana Vlahovića.

16:44

16:34

Sastavi

SRBIJA - LETONIJA

Stadion: Dubočica, Leskovac

Sudija: Rikardo de Burgos (Španija)

SRBIJA (4-2-3-1): Rajković - Eraković, Milenković, Pavlović, Kostić - Lukić, Grujić - Živković, Samardžić, Radonjić - Jović

LETONIJA (5-4-1): Matervic - Savlnieks, Veips, Melniks, Jurkovskis, Toniševs - Ikaunieks, Vapne, Zelenkovs, Daškevičs - Gutkoviskis.