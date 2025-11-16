Slušaj vest

Fudbaleri Portugala izborili su danas direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, nakon što su na svom terenu u Portu pobedili Jermeniju 9:1, u poslednjem, šestom kolu Grupe F kvalifikacija.

Strelci za Portugal bili su Renato Veiga u sedmom, Gonsalo Ramos u 28, Žoao Neves u 30, 41. i 81. i Bruno Fernandes iz penala u trećem minutu nadoknade poluvremena, 52. i iz penala u 72. i Fransisko Konseisao u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Jermeniju postigao je Eduard Spertsjan u 18. minutu.

Portugal se plasirao direktno na Mundijal kao prvoplasirana selekcija u grupi, a takmičenje je završio sa 13 bodova. Jermenija je na poslednjem, četvrtom mestu sa tri poena.