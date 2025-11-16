Slušaj vest

Fudbaleri Republike Irske plasirali su se u baraž za Svetsko prvenstvo, nakon preokreta protiv Mađarske u Budimpešti – 3:2 u poslednjem, šestom kolu Grupe F kvalifikacija.

U direktnom okršaju za drugo mesto u grupi Mađarska je dva puta vodila golovima Danijela Lukaša u trećem i Barnabasa Varge u 37. minutu, ali se Irska vraćala u meč pogocima Troja Parota iz penala u 15. i 80. minutu.

Svojim trećim golom na meču Parot je u šestom minutu sudijske nadoknade vremena doneo pobedu Irskoj i plasman u baraž.

Irska je druga u grupi sa 10 bodova, a Mađarska je grupnu fazu završila na trećem mestu sa dva boda manje.

U istoj grupi, direktan plasman na Mundijal kao prva u grupi obezbedila je selekcija Portugala.