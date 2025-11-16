Slušaj vest

Fudbaleri Srbije i Letonije igraju meč poslednjeg kola grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Leskovcu.

Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Letonija je potpuno niotkuda povela u 12. minutu.

Gosti su poveli golom kapitena Gutkovskisa.

Vapne je prošao po desnoj strani i centrirao po travi, a Gutkovskis sa nekoliko metara zakucao loptu u mrežu. Ovo je tek drugi gol Letonije ma gostujućem terenu u kvalifikacijama

Pogledajte i sami ovaj  momenat.

