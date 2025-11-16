Gosti su poveli golom kapitena Gutkovskisa
KVALIFIKACIJE ZA SP
POTPUNI ŠOK U LESKOVCU: Ovako je Letonija povela protiv Srbije
Fudbaleri Srbije i Letonije igraju meč poslednjeg kola grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Leskovcu.
Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Letonija je potpuno niotkuda povela u 12. minutu.
Gosti su poveli golom kapitena Gutkovskisa.
Vapne je prošao po desnoj strani i centrirao po travi, a Gutkovskis sa nekoliko metara zakucao loptu u mrežu. Ovo je tek drugi gol Letonije ma gostujućem terenu u kvalifikacijama
Pogledajte i sami ovaj momenat.
