Katai doneo izjednačenje Srbiji
KVALIFIKACIJE ZA SP
KATAI UŠAO SA KLUPE I ODMAH POSTIGAO GOL: Ovako je Srbija izjednačila u Leskovcu
Fudbaleri Srbije i Letonije igraju meč poslednjeg kola grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Leskovcu.
Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Letonija je dobila prvo poluvreme rezultatom 1:0, a Srbija izjednačila pogotkom Kataija u 49.minutu koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena.
Lepa akcija "Orlova". Jović je dodao do Živkovića koji je uposlio Kataija, a ovaj poslao loptu u mrežu.
Pogledajte i sami ovaj pogodak.
