Slušaj vest

Fudbaleri Srbije i Letonije igraju meč poslednjeg kola grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Leskovcu.

Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Letonija je dobila prvo poluvreme rezultatom 1:0, a Srbija izjednačila pogotkom Kataija u 49.minutu koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena.

Lepa akcija "Orlova". Jović je dodao do Živkovića koji je uposlio Kataija, a ovaj poslao loptu u mrežu.

Pogledajte i sami ovaj pogodak.

Ne propustiteFudbalRAJKOVIĆ SPASAO SRBIJU: Letonija umalo duplirala prednost u Leskovcu!
srbija-letonija-523188.JPG
FudbalSrbija dočekala Letoniju na oproštaju od kvalifikacija za Mundijal (GALERIJA)
srbija-letonija-523188.JPG
FudbalPOTPUNI ŠOK U LESKOVCU: Ovako je Letonija povela protiv Srbije
srbija-letonija-522884.JPG
FudbalSRBIJA - LETONIJA: Katai izjednačio na startu drugog poluvremena
Srbija, Letonija

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir