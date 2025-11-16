Slušaj vest

Fudbaleri Srbije savladali su Letoniju u Leskovcu rezultatom 2:1 u utakmici poslednjeg kola grupe K, kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Evo kako su navijači Srbije ocenili nastup "Orlova" na ovom meču.

Drugo poluvreme je drastično popravilo raspoloženje nakon očajnog prvog dela utakmice.

