Reakcije na utakmicu Srbije u Leskovcu
ŠTA JE TO PAUNOVIĆ SHVATIO NA POLUVREMENU? Ovako su navijači Srbije ocenili nastup Orlova u Leskovcu
Fudbaleri Srbije savladali su Letoniju u Leskovcu rezultatom 2:1 u utakmici poslednjeg kola grupe K, kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Evo kako su navijači Srbije ocenili nastup "Orlova" na ovom meču.
Drugo poluvreme je drastično popravilo raspoloženje nakon očajnog prvog dela utakmice.
