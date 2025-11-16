Slušaj vest

Fudbaleri Srbije savladali su Letoniju u Leskovcu rezultatom 2:1 u utakmici poslednjeg kola grupe K, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Svoje prve utiske posle meča izneo je selektor Srbije Veljko Paunović.

"Zahvalan sam igračima da su priveli ovaj period uspešno kraju. Utakmica se iskomplikovala u prvom poluvremenu.Svakako mislim da je bilo dosta koje su momci primenjivali, mislim da smo zbog toga uspeli da preokrenemo rezultat u drugom poluvremenu, zbog toga što su uporni, što su sjajni momci. U prvom poluvrtemenu mislim da smo bili teški i ja sam pogrešio što sam forsirao momke kojji su bili umorni,"rekao je Paunović i nastavio:

"Bilo je neophodno da napravimo tri izmene u poluvremenu. Oni su uneli preokret, mnogo mi je drago da je publika reagovala aplauzom na kraju utakmice. Momci su to zaslužili."

Odradioje prve dve utakmice u reprezentaciji, šta dalje?

"Izvukao sam zaključke i video neke stvari. Ne treba žuriti. Okolnosti su teške s obzirom da nismo otišli na SP i igrali protiv ekipe koja nije bila pod pritiskom. Niko se nije okrenuo protiv nas ni kada smo gubili i vratili smo se. Drago mi je. Imamo mnogo posla, mnogo potencijala i treba sagledati jasnu viziju jer je dosta toga što se mene tiče, jasno"

Dodatno je objasnio svoje ideje:

"Volim da nam ekipa bude dinamična, da napada na različite načine, na način koji nama odgovara u skladu sa talentom i mogućnostima. Bilo je jako dobrih partija, igrači su dobro sarađivali sa i bez lopte. Bio je dobar primer, uzorak, kako da igramo u budućnosti", zaključio je selektor Veljko Paunović.