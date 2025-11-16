Slušaj vest

Fudbaleri Ukrajine izborili su plasman u baraž kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, pošto su večeras u Varšavi pobedili Island sa 2:0, u utakmici poslednjeg, šestog kola Grupe D.

Vodeći gol za Ukrajinu postigao je Oleksandr Zubkov u 83. minutu, dok je konačnih 2:0 postavio Aleksej Huculjak u trećem minutu nadoknade.

U okviru iste grupe Francuska je u Bakuu pobedila Azerbejdžan sa 3:1.

Azerbejdžan je poveo u četvrtom minutu golom Renata Dadašova, da bi izjednačenje gostima doneo Žan-Filip Mateta u 17. minutu.

Gol za vođstvo Francuske postigao je Manes Akliuš u 30. minutu, a pobedu je autogolom potvrdio golman Azerbejdžana Šahrudin Magomedalijev u 45. minutu.

Francuskoj su u prvom poluvremenu poništena dva pogotka zbog igranja rukom. U 24. minutu poništen je gol Kristofera Nkunkua, a u 41. minutu gol Hefrena Tirama.

Francuska je ranije osigurala prvo mesto u Grupi D, a kvalifikacije je završila sa 16 bodova. Drugo mesto zauzela je Ukrajina sa 10 bodova, dok Island i Azerbejdžan ostaju bez šanse za plasman na Svetsko prvenstvo, sa sedam, odnosno jednim bodom.