Slušaj vest

Aleksandar Stanković svojim prvencem doneo je trijumf Srbiji u utakmici protiv Letonije.

Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Na završetku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 Srbija je u Leskovcu savladala Letoniju 2:1. Drugi gol "Orlova" pao je u 60. minutu. Živković je centrirao, a Stanković glavom sa 10-tak metara postigao gol.

Aleksandar je postigao debitantski gol na istovetan način kao otac Dejan Stanković.

Stanković senior je prvi gol u nacionalnom timu upisao na prijateljskoj utakmici protiv Južne Koreje 1998. godine.

Tada je u 47. minutu posle centaršuta Siniše Mihajlovića glavom zatresao mrežu rivala.

Gol Dejana Stankovića možete pogledati u 52. minutu snimka.

Gol Aleksandra Stankovića pogledajte ovde.

Ne propustiteFudbalPRVE REČI VELJKA PAUNOVIĆA: Selektor Srbije priznao grešku!
srbija-letonija-522879 (1).JPG
FudbalŠTA JE TO PAUNOVIĆ SHVATIO NA POLUVREMENU? Ovako su navijači Srbije ocenili nastup Orlova u Leskovcu
srbija-letonija-522877.JPG
FudbalSTANKOVIĆEV PRVENAC ZA PREOKRET U LESKOVCU: Ovako je Srbija povela protiv Letonije
srbija-letonija-524483.JPG
FudbalPIROVA POBEDA SRBIJE! Prvenac Veljka Paunovića: Orlovi slavili protiv Letonije posle preokreta
Srbija, Letonija

Engleski navijači napuštaju tribine pre kraja meča protiv Srbije Izvor: Kurir