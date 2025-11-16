Aleksandar je postigao debitantski gol na istovetan način kao otac Dejan Stanković
KAKAV OTAC, TAKAV SIN! Aleksandar i Dejan Stanković na isti način postigli debitantske golove za nacionalni tim
Aleksandar Stanković svojim prvencem doneo je trijumf Srbiji u utakmici protiv Letonije.
Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Na završetku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 Srbija je u Leskovcu savladala Letoniju 2:1. Drugi gol "Orlova" pao je u 60. minutu. Živković je centrirao, a Stanković glavom sa 10-tak metara postigao gol.
Aleksandar je postigao debitantski gol na istovetan način kao otac Dejan Stanković.
Stanković senior je prvi gol u nacionalnom timu upisao na prijateljskoj utakmici protiv Južne Koreje 1998. godine.
Tada je u 47. minutu posle centaršuta Siniše Mihajlovića glavom zatresao mrežu rivala.
Gol Dejana Stankovića možete pogledati u 52. minutu snimka.
Gol Aleksandra Stankovića pogledajte ovde.
