Fudbaleri Srbije savladali su Letoniju u Leskovcu rezultatom 2:1 u utakmici poslednjeg kola grupe K, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nakon utakmice na konferenciji za medije govorio je selektor Srbije Veljko Paunović.

Paunović je pomenuo da bi Sergej Milinković-Savić mogao da se vrati u reprezentaciju.

Govoreći o mladom Lazaru Samardžiću pomenuo je nekadašnjeg reprezentativca.

"Mislim da treba da razmišljamo o sadašnjosti, samoj ekipi postoji potencijal. Lazar je momak koji ima takva očekivanja i mislim da je današnjoj utakmici pokazao dosta lepih poteza i završnih pasova, koji se očekuju od njega. Ja verujem da može još više da pokaže, da mu se da podrška, i vreme. Ljudi kod nas sa razlogom kažu da se duže vremena očekuje da pokaže ono što ima, ipak treba više vremena. Nikad nisam zadovoljan, tražim više od sebe i okoline, da se konstantno sve preispituje i reciklira. Možda se nađe neko drugi i neko stariji, Sergej na primer,"rekao je Paunović.

