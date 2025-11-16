Slušaj vest

Engleska je u Tirani pobedila Albaniju sa 2:0, a oba pogotka postigao je Hari Kejn u 74. i 82. minutu.

 Engleska je kvalifikacije završila na prvom mestu sa maksimalna 24 boda, uz gol-razliku 22:0, čime je izborila direktan plasman na Svetsko prvenstvo, dok će Albanija sa druge pozicije (14 bodova) ići u baraž.

Srbija na trećem mestu ima 13 bodova, Letonija ima pet bodova, dok je Andora završila na petoj poziciji sa jednim bodom.

