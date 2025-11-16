Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedom je završila kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026.

Srbija je u Leskovcu posle preokreta savladala Letoniju 2:1 (0:1).

Sjajan gest uoči meča uradio je selektor Srbije Veljko Paunović.

Srbija - Letonija Foto: Kurir Sport

Nešto što nije moglo da se vidi u prenosu, a govori o manirima i vaspitanju srpskog selektora. Naime pre početka utakmice, selektora Letonije i njegove saradnike iz stručnog štaba u svlačionici je sacekala poruka dobrodošlice, potpisana od strane predsednika FSS Dragana Džajića i selektora Veljka Paunovića.

Srbija- Letonija Foto: Kurir Sport

Na letonskom je bilo napisano "DOBRODOŠLI", a pored čestitke tu je bila i poklon kutija sa dresom Srbije.

Kako smo saznali, ideja je potekla od selektora i postaće praksa na svakoj utakmici ukoliko Veljko ostane na klupi reprezentacije.

