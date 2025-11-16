"Službenici Uprave policije će, povodom međunarodne fudbalske utakmice u sklopu kvalifikacija ‘2026 FIFA World Cup’ između ‘A’ reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, čije je odigravanje zakazano za sutra, 17. 11. 2025. godine u 20.45 časova, na stadionu Pod Goricom, realizovati niz preventivnih mera i radnji kako bi javni red i mir na stadionu i u gradskom jezgru bio stabilan, saobraćaj pravilno regulisan i nesmetan, te kako bi se utakmica odigrala u fer i sportskoj atmosferi. S obzirom na to da je utakmica od strane FSCG proglašena događajem povećanog rizika, Policija je održala niz sastanaka sa odgovornim subjektima, formirala štab i angažovala optimalan broj službenika koji će biti raspoređeni na ključnim tačkama sportskog objekta i okoline, kao i na lokacijama kuda se očekuje kretanje navijača. U vezi sa dolaskom i odlaskom gostujućih navijača, preduzimaju se mere kontrole na graničnim prelazima i aktivnosti tokom njihovog boravka na teritoriji Crne Gore”, saopštili su ranije danas iz UP.