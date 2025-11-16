Slušaj vest

Kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Hari Kejn rekao je večeras da je trenutni sastav najbolji ikada, kao i da će na Svetskom prvenstvu naredne godine biti jedni od favorita.

"Izgradili smo nešto i imali sjajnu godinu sa novim selektorom (Tomas Tuhel), a sada sa nestrpljenjem očekujemo veliku 2026. godinu. Mislim da je ovo najbolja ekipa koju smo ikada imali. Kada pogledate startnu postavu i klupu, mislim da ćemo na Svetskom prvenstvu biti jedan od favorita. Moramo to da prihvatimo. To se događa već nekoliko turnira, i to je sastavni deo igre", rekao je Kejn po završetku meča sa Albanijom za britanski Aj-Ti-Vi (ITV).

Fudbaleri Engleske pobedili su večeras u Tirani selekciju Albanije sa 2:0, u utakmici poslednjeg, osmog kola Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Engleska je grupnu fazu završila sa svih osam pobeda i sa maksimalna 24 boda, uz gol-razliku 22:0.

Oba gola u pobedi nad Albanijom postigao je 32-godišnji Kejn, koji sada ima učinak od 78 pogodaka za nacionalni tim na 112 odigranih utakmica.

U Grupi K drugo mesto zauzela je selekcija Albanije sa 14 bodova, čime je osigurala plasman u baraž za Svetsko prvenstvo, dok je Srbija završila na trećoj poziciji sa bodom manje u odnosu na Albaniju.

Svetsko prvenstvo igra se od 11. juna do 19. jula 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.