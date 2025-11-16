Slušaj vest

Fudbaleri Norveške i zvanično su se plasirali na Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Norveška je u poslednjoj utakmici kvalifikacija grupe I savladala Italiju kao gost rezultatom 1:4.

Norvežani su tako svih osam pobeda i fantastičnom gol razlikom 37:5 obezbedilI plasman Mundijal.

Italija će kao druga sa šest pobeda i dva poraza morati u baraž.

Italija uoči ovog meča imala samo teoriju da pobedom od devet golova razlike ode direktno na Mundijal.

Ali ne da nije bilo ništa od toga nego je usledio pravi debakl.

Norveška je tako još jednom razbila Italiju nakon pobede 3:0 u Oslu, u junu mesecu.

Italija je uprkos vođstvu, na kraju doživela potpuni potop.

Izabranici Stolea Solbakena su preokrenuli u drugom poluvremenu, a dvostruki strelac bio je Erling Haland.

Frančesko Pio Espozito je obradovao domaće u 11. minutu, ali na tome je četvorostruki šampion sveta ostao.

Potpuno se ugasio u drugom delu meča i bilo je samo pitanje vremena kada će Norvežani okrenuti stvari u Milanu.

Antonio Nusa je savladao Đanluiđija Donarumu u 63. minutu, pre nego što je Haland dotukao Italiju.

Najpre je pogodio u 78. na dodavanje Oskara Boba, a onda u 80. na asistenciju još jednog rezerviste Mortena Torsbija. Tačku na susret stavio je Jorgen Strans Larsen u trećem minutu nadoknade.

Italija sada mora u baraž kako bi se domogla prvog Mundijala još od Brazila 2014, dok je Norveška prošla na završnu smotru, prvu za njih još od Francuske 1998. godine.

U drugom meču grupe, Izrael je rezultatom 4:1 bio bolji od Moldavije.

Moldavija je od 18. minuta igrala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Sergej Perčun.

Izrael je to iskoristio i poveo u 21. minutu golom Dora Turgemana sa penala.

Moldavija je uprkos igraču manje izjednačila u 37. minutu golom Jona Nikolaeskua.

U nastavku je dva gola za Izrael postigao Roj Revivo u 65. i 88. minutu, a u strelce se u 85. minutu upisao i Elijel Perec.

Izrael je završio na trećem mestu sa 12 bodova, četvrta je Estonija sa četiri boda, a peta selekcija Moldavije sa jednim bodom.