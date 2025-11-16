Prema izvorima, navijači Crvene zvezde su napali kombi u kome su se nalazili Hrvati koji su putovali na utakmicu
DELIJE NAPALE HRVATSKE NAVIJAČE U CRNOJ GORI! Nove informacije: Navijači Zvezde oteli dve zastave
Grupa navijača iz Hrvatske napadnuta je večeras u mjestu Ugnji, na magistralnom putu Cetinje - Budva, preneli su večeras crnogorski mediji.
Delije Foto: Www.crvenazvezdafk.com
Prema istim informacijama, navijači su cetinjskoj policiji prijavili da im je na magistralnom putu, u mestu koje nisu uspeli precizno da identifikuju, nepoznata grupa preprečila put, nakon čega su im šipkama polomljena stakla i retrovizori na njihovim vozilima.
Sada su stigle nove informacije. Dobro upućeni sajt koji prati navijačku scenu Evrope "hooligans cz", objavio je informaciju da su pristalice Crvene zvezde iz Crne Gore napale hrvatske navijače.
Prema istom izvoru, delije iz Crne Gore su tom prilikom otele i dve zastave.
