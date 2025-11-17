Slušaj vest

Fudbaleri Nigerije nisu uspeli da se plasiraju u interkontinentalni baraž za Svetsko prvenstvo jer su posle penala poraženi od selekcije DR Kongo.

U regularnih 90 minuta bilo je 1:1, u produžecima nije bilo golova, a u penal seriji nastao je pravi haos i to zbog selektora Nigerije, Erika Šelea.

Šele je tokom čitave penal serije skakao uz aut liniju, želeo je i da se obračuna sa nekim iz protivničkog tabora, a na kraju je dao bizarno objašnjenje - za eliminaciju Nigerije kriva je vudu magija?!

- Tokom svih penala neko iz DR Konga je izvodio vudu magiju. Svaki put. Zato sam bio nervozan. Šta sam video? Nečim je mlatio, ne znam da li je to voda ili nešto drugo - rekao je besni Šele posle meča.

Da li je vudu magija stvarno pomogla selekciji DR Konga ili ipak razlog leži u realnim stvarima poput koncentracije u izvođenju jedanaesteraca, ostaće misterija. Jedno je sigurno, Nigerija je promašila ukupno tri penala, DR Kongo dva, te će se ova selekcija naći u interkontinentalnom baražu gde će pokušati da se plasira na Mundijal.

