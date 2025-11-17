Slušaj vest

Fudbaleri Engleske trijumfalno su završili kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, te su slavili i u poslednjem meču protiv Albanije u gostima sa 2:0.

Odradili su Englezi posao rutinski, ali je i pored toga meč protiv Albanaca obeležio jedan skandal u kom se našao Džud Belingem.

Belingem je zamenjen u 84. minutu, u igru je umesto njega ušao Rodžers, a zvezda selekcije Engleske i Real Madrida reagovala je veoma burno na odluku selektora Tomasa Tuhela.

Iako je Belingem bio jedan od najgorih na terenu, a uz to je imao i žuti karton, delovalo je kao da je želeo da ostane u igri, te je prosto poludeo na Tuhela i napravio skandal prilikom izlaska iz igre.

Nemački stručnjak na klupi Engleske prokomentarisao je ponašanje svog fudbalera:

- Video sam da Džud Belingem nije bio srećan kada je izašao iz igre. Ne želim da pravim veću priču od svega toga, ali stojim iza svojih reči: ponašanje je ključno i poštovanje prema saigračima koji ulaze. Donose se odluke i kao igrač moraš da ih prihvatiš - rekao je Tuhel i dodao:

- To je odluka i on mora da je prihvati. Njegov prijatelj čeka pored aut-linije. Moraš to da prihvatiš, da poštuješ i da nastaviš dalje. Džud je takođe imao žuti karton i odluku smo doneli pre drugog gola.

Mediji u Engleskoj su jedva dočekali ovu situaciju, te su iskoristili priliku da zakuvaju situaciju i u prvi plan istaknu da Džud Belingem nije zadovoljan odnosom koji Tomas Tuhel ima prema njemu. Bilo kako bilo, Englezi su kvalifikacije završili ubedljivo prvi i igraće na narednom Mundijalu.

