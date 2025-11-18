Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine posle velikog preokreta savladala je pred svojim navijačima Rumuniju rezultatom 3:1 i tako ostala u igri za plasman na Mundijal 2026. godine.

Ogromnu senku na veliki trijumf komšija bacio je incident koji se dogodio po završetku meča.

Grupa rumunskih navijača, koja je bila smeštena "u kavezu" stadiona "Bilino poje" u Zenici nakon meča glasno je skandirala "Srbija, Srbija" što je izazvalo gnev domaćih pristalica.

Pripadnici policije su krenuli pendrecima na gostujuće navijače, uletili su na tribinu i počeli da mlate rumunske tifoze, bar tako pišu rumunski mediji i navode njihovi izvori sa lica mesta koji su pratili meč.

Poznati komentator Gradinešcu, koji je bio na stadionu u Zenici, govorio je o brutalnosti policije BIH.

"Istina je, naša navijačka grupa je brutalno pretučena. U jednom trenutku počeli su da skandiraju "Srbija, Srbija", ali tek nakon što su bosanski navijači napustili stadion. Tada je intervenisala policija. Ušli su sa gornjeg dela tribine, prišli našim navijačima i udarali ih pendrecima", otkrio je komentator.

Prizor je bio jeziv, otkriva Rumun.

"Ko god im je bio na dohvat ruke, dobio je udarce. Nisu obraćal pažnju ni na decu. Tukli su sve bez ikakvog razmišljanja", dodao je Emil.

Gradinešcu koji je tokom karijere imao priliku da izveštava sa mečeva širom Evrope, zgrožen je stanjem u BIH.

"Nema pravila, sve je sivo. Kao kod nas krajem osamdesetih ili početkom devedesetih. Kao da si se vratio kroz vreme. Kad dođeš tamo, jedva čekaš da odeš", otkrio je Rumun.