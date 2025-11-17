PONIŽENJE! Ovako nešto srpski fudbal ne pamti - Ostali smo u neverici kada smo izvukli vrednosti 8 reprezentacija koje idu na Mundijal! Čekajte, jel ovo moguće?
Dok svet sprema zastave i bukira karte za Mundijal 2026. godine, Srbija "sprema kokice" kako bi gledala to takmičenje od kuće. I to nije samo sportski neuspeh - to je sramota, posebno kada pogledamo brojke (vrednosti) koje u fudbalu igraju ozbiljnu ulogu. Bar bi tako trebalo da bude.
Vrednost srpske reprezentacije danas se procenjuje na 260 miliona evra. Da, dobro ste videli 260 miliona, a kada bi tu bila i braća Milinković Savić "debelo" bi prebacili 300 miliona evra.
Sada pogledajte reprezentacije koje su se kvalifikovale iz "manjih" fudbalskih zona: Jordan 15 miliona, Katar 14,9, Saudijska Arabija 25,2, Uzbekistan 28, Zelanortska ostrva 28, Južna Afrika 26, Novi Zeland 25, Australija 32,2. Kada podvučemo crtu: 194,3 miliona. Drugim rečima, Srbija je vrednija od svih tih učesnika Mundijala zajedno, a opet neće biti tamo.
Ove brojke ne lažu. Igrači sa iskustvom u evropskim ligama, talentovani pojedinci iz domaće Super lige, tim koji je na papiru spreman da pobedi skoro svakog protivnika - i opet, neuspeh. Gde je problem? Broj jedan: selektor i opšte rasulo koje je vladalo tokom kvalifikacija. Dragan Stojković povukao je reprezentaciju zajedno sa sobom na dno. I epilog je neminovno bio - fijasko.
Jordan 15.000.000 evra
Katar 14.900.000 evra
S. Arabija 25.200.000 evra
Uzbekistan 28.000.000 evra
Zeleonortska ostrva 28.000.000 evra
Južna Afrika 26.000.000 evra
Novi Zeland 25.000.000 evra
Australija 32.200.000 evra
ZBIRNO: 194.300.000 evra
Srbija 260.000.000 evra
Pogledajte Australiju, vrednu 32,2 miliona evra - deset puta manje od Srbije, a tamo su, na Mundijalu. Sigurno je lakše otići iz "azijske zone" na Mundijal, ali da li je samo do toga? Nije, naravno. Mi smo u praksi stvarno slabija reprezentacija od Australije. Kada bi izašli na teren, "kenguri" bi pocepali papir sa vrednostima i favoritom i održali nam čas fudbala. Ako ne verujete - setite se prošlosti i momenata kada smo bili mnogo bolji i jači nego što je to slučaj dana (Mundijal u Južnoj Africi).
Ako se ovakvi neuspehi ponavljaju, to više nije slučajnost - to je sistemski problem. Fudbal u Srbiji mora da se menja, od vrha do dna, jer talenat i vrednost tima ne mogu zameniti sistem koji očito nemamo. Na papiru smo moćni, ali realnost je brutalna: Srbija neće igrati na Mundijalu. Srbiju čeka 330 dana bez takmičarski mečeva. Srbija će vrlo brzo da ispadne iz top 40 reprezentacija na svetu. Podsećamo, do nedavno smo bili u top 15 reprezentacija po vrednosti na svetu!