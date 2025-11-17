Slušaj vest

Dok svet sprema zastave i bukira karte za Mundijal 2026. godine, Srbija "sprema kokice" kako bi gledala to takmičenje od kuće. I to nije samo sportski neuspeh - to je sramota, posebno kada pogledamo brojke (vrednosti) koje u fudbalu igraju ozbiljnu ulogu. Bar bi tako trebalo da bude.

Vrednost srpske reprezentacije danas se procenjuje na 260 miliona evra. Da, dobro ste videli 260 miliona, a kada bi tu bila i braća Milinković Savić "debelo" bi prebacili 300 miliona evra.

Sada pogledajte reprezentacije koje su se kvalifikovale iz "manjih" fudbalskih zona: Jordan 15 miliona, Katar 14,9, Saudijska Arabija 25,2, Uzbekistan 28, Zelanortska ostrva 28, Južna Afrika 26, Novi Zeland 25, Australija 32,2. Kada podvučemo crtu: 194,3 miliona. Drugim rečima, Srbija je vrednija od svih tih učesnika Mundijala zajedno, a opet neće biti tamo.

1/18 Vidi galeriju Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ove brojke ne lažu. Igrači sa iskustvom u evropskim ligama, talentovani pojedinci iz domaće Super lige, tim koji je na papiru spreman da pobedi skoro svakog protivnika - i opet, neuspeh. Gde je problem? Broj jedan: selektor i opšte rasulo koje je vladalo tokom kvalifikacija. Dragan Stojković povukao je reprezentaciju zajedno sa sobom na dno. I epilog je neminovno bio - fijasko.

Vrednosti reprezentacija učesnica Mundijala vs vrednost Srbije Jordan 15.000.000 evra Katar 14.900.000 evra S. Arabija 25.200.000 evra Uzbekistan 28.000.000 evra Zeleonortska ostrva 28.000.000 evra Južna Afrika 26.000.000 evra Novi Zeland 25.000.000 evra Australija 32.200.000 evra

ZBIRNO: 194.300.000 evra Srbija 260.000.000 evra

Pogledajte Australiju, vrednu 32,2 miliona evra - deset puta manje od Srbije, a tamo su, na Mundijalu. Sigurno je lakše otići iz "azijske zone" na Mundijal, ali da li je samo do toga? Nije, naravno. Mi smo u praksi stvarno slabija reprezentacija od Australije. Kada bi izašli na teren, "kenguri" bi pocepali papir sa vrednostima i favoritom i održali nam čas fudbala. Ako ne verujete - setite se prošlosti i momenata kada smo bili mnogo bolji i jači nego što je to slučaj dana (Mundijal u Južnoj Africi).

Ako se ovakvi neuspehi ponavljaju, to više nije slučajnost - to je sistemski problem. Fudbal u Srbiji mora da se menja, od vrha do dna, jer talenat i vrednost tima ne mogu zameniti sistem koji očito nemamo. Na papiru smo moćni, ali realnost je brutalna: Srbija neće igrati na Mundijalu. Srbiju čeka 330 dana bez takmičarski mečeva. Srbija će vrlo brzo da ispadne iz top 40 reprezentacija na svetu. Podsećamo, do nedavno smo bili u top 15 reprezentacija po vrednosti na svetu!

Šalovi Engleska - Srbija Izvor: Kurir sport