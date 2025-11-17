Slušaj vest

Jedan od heroja u pobedi Portugala nad Jermenijom (9:1), Bruno Fernandeš, zadovoljan je nakon izdanja svoje ekipe.

Bruno je postigao het-trik, bio je igrač utakmice, a nakon meča novinari su ga pitali šta se promenilo posle poraza od Irske.

Podsetimo, tri dana ranije, Irci su pobedili Portugal, na tom meču isključen je Kristijano Ronaldo, bez kog je ekipa delovala razigranija i brža.

"Mnogo toga se promenilo od prošlog poraza, možda smo pronašli deo koji nedostaje. Naš san i dalje je da osvojimo Svetsko prvenstvo", rekao je Bruno.

Pojedini mediji ističu da je Bruno "sakrio" u svojoj izjavi činjenicu da ekipa izgleda bolje bez Kristijana Ronalda, ali je on u nastavku izlaganja demantovao takve stavove.

"Bilo bi sjajno da Kristijano Ronaldo podigne pehar prvaka sveta. On to zaslužuje i bilo bi ostvarenje sna da mu pomognemo u tome", istakao je Bruno.

Portugalci će bez dileme biti među favoritima sa ovom generacijom, samo je pitanje da li će Kristijano Ronaldo prihvatiti ulogu sa klupe.

