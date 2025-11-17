Slušaj vest

Hari Kejn nastavlja da pomera granice.

Postigao je dva gola u pobedi Engleske nad Albanijom i tako nastavio svoju najbolju sezonu u karijeri.

Kejn je već sada stigao do brojke od 30 G+A u svim takmičenjima za Bajern i Englesku, te je rame uz rame sa Erlingom Halandom o kom smo već pisali.

Zanimljivo, Kejn je u Albaniji stigao i do svog 78. pogotka u dresu Engleske, čime je na reprezentativnom nivou pretekao legendarnog Pelea. Brazilac je za nacionalni tim postigao gol manje - 77, ali je zato i osvojio tri Mundijala.

Hari Kejn je već rekao da Engleska ide na sledeći turnir kao jedan od najvećih favorita, a Tomas Tuhel veruje da upravo ovakav kapiten može da vodi tim do samog kraja.

1/7 Vidi galeriju Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

"To je bio šlag na torti za Harija Kejna. Njegovo učešće u ovakvim mečevima je vanserijsko. Posvećen je u svemu što radi za tim, baš kao i u Bajern Minhenu. Fokusiran je na svoju fizičku spremu i zaista je na vrhunskom nivou. Daje gol za golom, ali i radi sve ostalo, vraća se u odbranu, traži solucije u napadu i u svemu je besprekoran", rekao je Tuhel.

Engleski mediji takođe danas ne prestaju da hvale uticaj Harija Kejna, koji je podigao lestvicu u igri u odbrani, kao i u organizaciji i kreaciji u napadu.

Iako je na pragu 33. godine, Kejn izgleda bolje nego ikada i ako ovako nastavi, biće sigurno među glavnim kandidatima i za "Zlatnu loptu"...

Kurir sport / Sportske.net

