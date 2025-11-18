Slušaj vest

Reprezentacija Norveške izborila je plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija na gostujućem terenu ubedljivo savladala selekciju Italije rezulatom 4:1.

Fantastični Erling Haland bio je dvostruki strelac i najbolji akter utakmice, ali zvezda večeri bio je njegov saigrač Džulijan Rajerson.

Fudbaler Dortmunda uspeo je da zaseni superstara Mančester sitija, ali zahvaljujući sjajnoj igri na terenu. Naime, Rajerson je bio glavna atrakcija na terenu zbog svoje urnebesne frizure. Ofarbao je kosu u stilu legendarnog Denisa Rodmana, napravio leopardove šare na glavi i ukrao šou.

Novi imidž reprezentativca Norveške.

Očekivano, njegov novi imidž izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Jedan novinar u šali je poručio da zbog njegove frizure Norveška mora biti diskvalifikovana sa Mundijala.

