Slušaj vest

Reprezentacija Norveške izborila je plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija na gostujućem terenu ubedljivo savladala selekciju Italije rezulatom 4:1.

Fantastični Erling Haland bio je dvostruki strelac i najbolji akter utakmice, ali zvezda večeri bio je njegov saigrač Džulijan Rajerson.

Fudbaler Dortmunda uspeo je da zaseni superstara Mančester sitija, ali zahvaljujući sjajnoj igri na terenu. Naime, Rajerson je bio glavna atrakcija na terenu zbog svoje urnebesne frizure. Ofarbao je kosu u stilu legendarnog Denisa Rodmana, napravio leopardove šare na glavi i ukrao šou.

Novi imidž reprezentativca Norveške. Foto: Alessio Morgese/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Očekivano, njegov novi imidž izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Jedan novinar u šali je poručio da zbog njegove frizure Norveška mora biti diskvalifikovana sa Mundijala.

Kurir sport

Ne propustiteFudbal"BILO BI SJAJNO DA KRISTIJANO RONALDO PODIGNE PEHAR PRVAKA SVETA" Bruno Fernandeš jasan posle demoliranja Jermenije: "Naš san je i dalje isti"
Bruno Fernandeš u dresu Portugala
FudbalPONIŽENJE! Ovako nešto srpski fudbal ne pamti - Ostali smo u neverici kada smo izvukli vrednosti 8 reprezentacija koje idu na Mundijal! Čekajte, jel ovo moguće?
Dragan Stojković Piksi
FudbalKAPITENA MAĐARSKE UNIŠTAVAJU ZBOG REAKCIJE NA UTAKMICI! Simulirao suze protivnika u 37. minutu, pa plakao kao kiša nakon epskog preokreta
Dominik Soboslaj
Fudbal"POČEO JE DA ME DODIRUJE PO ZADNJICI..." Erling Haland ostao u NEVERICI zbog poteza defanzivca Italije! Ispovest jednog od najboljih na svetu sve šokirala!
Đanluka Manćini i Erling Haland na meču Italija - Norveška

Veljko Paunović o golmanima Srbije Izvor: MONDO/Dušan Ninković