Miloš Milojević dobio je otkaz u Al Šarži i morao je da napusti klupu kluba iz Emirata posle serije loših rezultata.

Klub je potvrdio da se sa Milojevićem rastao sporazumno, a sve se desilo posle petog uzastopnog poraza Al Šarže, ovog puta od Aina koji sa klupe predvodi Vladimir Ivić.

Bivši trener Crvene zvezde oglasio se na svom Instagram profilu posle otkaza i poslao je moćnu poruku čelnicima Al Šarže.

- Bila je privilegija biti deo tako velikog kluba. Iako stvari nisu išle onako kako smo svi želeli, imam samo lepe uspomene iz Šarže. Želeo bih da se zahvalim igračima, osoblju, upravi i navijačima Šarže na vremenu provedenom zajedno i želim im sve najbolje u budućnosti - napisao je Miloš Milojević.

Tokom karijere Milojević je pored crveno-belih i tima iz Emirata vodio još i Vikingur, Breidablik, Mjalbi, Hamarbi, Malme i Vasl. Sada će morati da potraži novi posao i videćemo pred kojim će izazovom biti.

