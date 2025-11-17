Slušaj vest

Situacija pred utakmicu poslednjeg kola kvalifikacija za Mundijal koji će 2026. godine biti održan u SAD, Meksiku i Kanadi je takva da je reprezentaciji lažne države potrebna pobeda od šest golova razlike.

Švajcarska ima 13 bodova i u utorak od 20.45 časova će biti gost tzv. Kosovu koje ima 10 bodova i znatno lošiju gol razliku, tako da je gotovo izvesno da će fudbaleri tzv. Kosova ići u baraž.

- U fudbalu smo videli mnogo toga. Ali ne želimo da uđemo u istoriju na taj način. Prvo, morate pobediti Švajcarsku sa 6:0. Ako to uspeju, onda je krivica na nama – rekao je Granit Džaka za švajcarski "Blik".

Podsetimo, Džaka je rođen u Bazelu, ali preko albanskih roditelja ima poreklo iz južne srpske pokrajine.

Najavio je iskusni fudbaler kraj reprezentativne karijere.

- Najverovatnije je to moje poslednje Svetsko prenstvu, kao i za neke druge igrače. Ako je tako, onda je važno da svojim iskustvom poguram mlađe igrače.

Fudbaleri Švedske su burno reagovali nakon dusođenog jedanaesterca za Švajcarsku na utakmici pretposlednjeg kola.

- Šveđani su napravili ozbiljnu grešku. Ponekad je bolje da se fokusiraš na ono što možeš bolje da uradiš, nego da se žališ na sudije - poručio je Granit Džaka o utakmici koja je završena pobedom Švajcaraca rezultatom 4:1.

