Slušaj vest

Ne tako davno, srpska reprezentacija je pokazivala klasu u duelu sa Norveškom - i to u važnim mečevima. Na primer: 8. oktobra 2020., u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo (baraž), Srbija je pobedila Norvešku sa 2:1.

Takođe, u Ligi nacija 2022. godine, slavili smo na gostovanju u Oslu uspela da pobedi sa 2:0 - golove su dali Dušan Vlahović (42') i Aleksandar Mitrović (54'). Imali smo i poraz na domaćem terenu, ali celokupan utisak je bio više nego pozitivan.

Znali smo kako protiv tada solidne reprezentacije Norveške, te pobede, posebno ona u baražu 2020. godine, pokazivale su da smo tada imali kvalitet i karakter da dođemo do važnih trijumfa.

1/19 Vidi galeriju Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Međutim, kako vreme prolazi, Norveška je ozbiljno podigla nivo - forsiral mlade igrače, razvijaju svoj stil igre i postaju sve moćniji iz godine u godinu. I danas je Norveška tim miljama ispred Srbije.

Norveška trenutno izgleda kao tim sa boljom perspektivom i jačim sistemom - što objašnjava zašto su nas debelo prešišila i rutinski otišli na EURO u grupi sa Italijom. Usput, ponizili su "azure" sa sedam golova u dva meča protiv njih.