BIVŠI VLAHOVIĆEV TRENER BLIZU NOVOG POSLA! Zameniće Srbina na klupi, pregovori su već u završnici
Selektor fudbalske reprezentacije Grčke Ivan Jovanović će po svemu sudeći napustiti klupu nacionalnog tima posle neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.
Iako je imao ugovor do juna 2028, srpski stručnjak navodno je odlučio da se vrati klupskom fudbalu nakon interesovanja Ludogoreca, pa je Fudbalski savez Grčke u potrazi za novim selektorom.
Tamošnji mediji prenose da je savez već u poodmakloj fazi pregovora sa naslednikom u vidu bivšeg trenera Juventusa Tijaga Mote.
Italijan brazilskog porekla je bez angažmana od marta kada je napustio Juventus, odbio je ponude Atalante i Vulverhemptona, a prema ranijem ugovoru sa torinskim klubom trebalo je da bude pod ugovorom do juna 2027.
Mota je ranije isticao da mu je prioritet rad u klupskom fudbalu, ali pregovori sa Grčkom ulaze u završnicu.
Kurir sport / Sportske.net
