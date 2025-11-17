Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Grčke Ivan Jovanović će po svemu sudeći napustiti klupu nacionalnog tima posle neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Iako je imao ugovor do juna 2028, srpski stručnjak navodno je odlučio da se vrati klupskom fudbalu nakon interesovanja Ludogoreca, pa je Fudbalski savez Grčke u potrazi za novim selektorom.

Tamošnji mediji prenose da je savez već u poodmakloj fazi pregovora sa naslednikom u vidu bivšeg trenera Juventusa Tijaga Mote.

Italijan brazilskog porekla je bez angažmana od marta kada je napustio Juventus, odbio je ponude Atalante i Vulverhemptona, a prema ranijem ugovoru sa torinskim klubom trebalo je da bude pod ugovorom do juna 2027.

Mota je ranije isticao da mu je prioritet rad u klupskom fudbalu, ali pregovori sa Grčkom ulaze u završnicu.

