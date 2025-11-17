Dušan Vlahović zbog lakše povrede nije bio u sastavu Srbije za meč protiv Letonije
ITALIJANI OTKRILI ZBOG ČEGA VLAHOVIĆ NIJE IGRAO ZA SRBIJU! Napadač "orlova" propustio meč sa Letonijom, evo i zašto: Poznato i šta ga čeka po povratku u Torino!
Fudbaleri Srbije savladali su Letoniju posle preokreta u Leskovcu (2:1), a na terenu nije bilo jednog od najboljih napadača "orlova", Dušana Vlahovića.
On je igrao protiv Engleske, ali je zbog istegnuća aduktora propustio susret sa Letonijom.
Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Sada su se Italijani oglasili o povredi Vlahovića i otkrili su da Srbin nije igrao za reprezentaciju zbog lakše povrede, te "Sky Sport Italia" tvrdi kako postoji šansa da već za vikend bude na terenu.
Slede pregledi medicinskog tima Juventusa, a veoma je moguće da ćemo Vlahovića na terenu gledati već protiv Fiorentine u subotu.
Dušan Vlahović u dresu reprezentacije Srbije Foto: Starsport
Ako Dušan Vlahović ne bude mogao na teren, "Sky Sport Italia" tvrdi da će ga zameniti Luis Openda.
