Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Austrije meč odluke u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo igra u utorak od 20.45 u Beču i to protiv Bosne i Hercegovine.

Austrijancima odgovara i nerešen ishod, dok Bosanci moraju da idu na pobedu, te nema dileme da nas očekuje neizvestan meč.

Pred ovu utakmicu oglasio se i fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Austrije, Marko Arnautović.

1/14 Vidi galeriju Marko Arnautović u dresu Austrije Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia, Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

- Ovo je najvažnija utakmica u mojoj karijeri. Sutra će biti emotivnije nego protiv San Marina. Cela moja porodica je ovde i jedva čekam da igram - rekao je Arnautović, pa se osvrnuo i na to što je selekciju posetio predsednik Austrije:

- Bilo je lepo što je bio ovde i što smo mogli da razgovaramo. Rekao je da je ponosan na nas, što mi je bilo veoma posebno.

Selektor Ralf Rangnik je poručio kako je Austrija spremna za duel:

- Spremni smo na sve moguće taktičke varijante Bosanaca. Ključno je da sutra budemo u trenutku, fokusirani na 90 minuta na terenu, sve ostalo je nebitno. I igrači i mi kao stručni štab jedva čekamo da sutra počne utakmica.

BONUS VIDEO: