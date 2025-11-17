"OVO JE NAJVAŽNIJA UTAKMICA U MOJOJ KARIJERI" Marko Arnautović se oglasio pred susret sa Bosnom: "Cela moja porodica je ovde!"
Fudbalska reprezentacija Austrije meč odluke u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo igra u utorak od 20.45 u Beču i to protiv Bosne i Hercegovine.
Austrijancima odgovara i nerešen ishod, dok Bosanci moraju da idu na pobedu, te nema dileme da nas očekuje neizvestan meč.
Pred ovu utakmicu oglasio se i fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Austrije, Marko Arnautović.
- Ovo je najvažnija utakmica u mojoj karijeri. Sutra će biti emotivnije nego protiv San Marina. Cela moja porodica je ovde i jedva čekam da igram - rekao je Arnautović, pa se osvrnuo i na to što je selekciju posetio predsednik Austrije:
- Bilo je lepo što je bio ovde i što smo mogli da razgovaramo. Rekao je da je ponosan na nas, što mi je bilo veoma posebno.
Selektor Ralf Rangnik je poručio kako je Austrija spremna za duel:
- Spremni smo na sve moguće taktičke varijante Bosanaca. Ključno je da sutra budemo u trenutku, fokusirani na 90 minuta na terenu, sve ostalo je nebitno. I igrači i mi kao stručni štab jedva čekamo da sutra počne utakmica.
