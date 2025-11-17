Slušaj vest

Fudbaleri Švajcarske gostovaće selekciji lažne države Kosovo u utorak od 20.45, a pred ovaj meč došlo je do neočekivanih tenzija koje je režirao Granit Džaka.

Džaka je ušao u rat sa Albijanom Hajdarijem i to pošto je prozvao pomenutog fudbalera da je ove godine zajedno sa Leonom Avdulahuom rešio da pređe u selekciju tzv. Kosova jer nije mogao da se izbori za minute u Švajcarskoj.

- Njh dvojica nisu imala garantovano mesto u reprezentacije. Leon Avdulahu nije bolji od Ardona Jašarija, tako da nije imao strpljenja. Opet, poštujem njihov izbor - rekao je Džaka.

1/6 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Švajcarske - Granit Džaka Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Ubrzo je usledio žestok odgovor Hajdarija.

- Nema to veze sa strpljenjem. Odlučili smo da promenimo selekciju jer smo to hteli iz srca. To što je Granit Džaka rekao je samo njegovo mišljenje. Poštujem njega i njegovu karijeru, ali je samo moja odluka bila da promenim selekciju - istakao je Hajdari.

Dakle, uoči duela između lazne države Kosovo i Švajcarske zakuvalo se tamo gde niko nije očekivao pošto su provokacije stigle od Granita Džake. Podsetimo, Švajcarci će direktno otići na Mundijal osim ako fudbaleri tzv. Kosova ne naprave senzaciju i ne slave sa šest ili više golova razlike.

BONUS VIDEO: