Slušaj vest

Sportski centar "Partizan – Teleoptik" u Zemunu već decenijama je mesto na kojem se rađaju nove generacije crno-belih fudbalera.

Teleoptik - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©, Starsport©

 Tamo gde svaki pas, svaki trening i svaki pogodak znače početak sna o nošenju dresa sa grbom Partizana.

Odlukom kluba, glavni teren od sada nosi ime legende – Momčila Moce Vukotića, jednog od najvećih koji su ikada branili boje crno-belog kluba.

Imena ostalih predložiće navijači.

"Sada želimo da i preostalih pet terena ponesu imena onih koji su svojim igrama, karakterom i ljubavlju prema Partizanu ostavili neizbrisiv trag.

Zato pozivamo vas, navijače, vlasnike sezonskih karata, članove Partizanove porodice, da učestvujete u ovom glasanju.
Vaš glas će odlučiti koja će imena krasiti pet terena našeg Sportskog centra", stoji u pozivu FK Partizan.

Glasanje je otvoreno do 1. decembra ove godine.

Ne propustiteFudbalSVI SU GA OČEKIVALI U PRVOM TIMU, ALI OD TOGA NEMA NIŠTA! Partizan se oglasio saopštenjem i otklonio sve dileme - evo kada će se doneti konačna odluka!
Stadion Partizana ispunjen do poslednjeg mesta na utakmici protiv Oleksandrije
FudbalMORAMO DA RODIMO 1,6 MILIONA EVRA! Mijatović nema kud: Opet ću tražiti pomoć od države! Nathu dugujemo preko milion evra!
Mijatović ima ozbiljne planove za Partizan
FudbalSTOJAKOVIĆ ODREDIO STRUČNI ŠTAB: Bivši kapiten priskače u pomoć Partizanu
Nenad Stojaković na promociji kao trener FK Partizan
Fudbal"DRUGO MESTO NIKADA NIJE OPCIJA!" Novi trener Partizana najavio borbu za titulu: "Ovaj klub, uspavani div..."
Nenad Stojaković 5.jpg

Bakljada navijača Partizana Izvor: Kurir