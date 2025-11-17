PARTIZAN GLAVNI TEREN NAZVAO PO MOCI VUKOTIĆU: Navijači predlažu imena ostalih
Sportski centar "Partizan – Teleoptik" u Zemunu već decenijama je mesto na kojem se rađaju nove generacije crno-belih fudbalera.
Tamo gde svaki pas, svaki trening i svaki pogodak znače početak sna o nošenju dresa sa grbom Partizana.
Odlukom kluba, glavni teren od sada nosi ime legende – Momčila Moce Vukotića, jednog od najvećih koji su ikada branili boje crno-belog kluba.
Imena ostalih predložiće navijači.
"Sada želimo da i preostalih pet terena ponesu imena onih koji su svojim igrama, karakterom i ljubavlju prema Partizanu ostavili neizbrisiv trag.
Zato pozivamo vas, navijače, vlasnike sezonskih karata, članove Partizanove porodice, da učestvujete u ovom glasanju.
Vaš glas će odlučiti koja će imena krasiti pet terena našeg Sportskog centra", stoji u pozivu FK Partizan.
Glasanje je otvoreno do 1. decembra ove godine.