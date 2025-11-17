Katalonci su se oglasili zvaničnim saopštenjem gde su naveli da će prvi meč po povratku biti odigran protiv Atletik Bilbaoa u okviru 13. kola La lige.

Ta utakmica je na programu 22. novembra (16.15), a karte su već puštene u prodaju.

Kapacitet će biti ograničen na 45,401 gledaoca, kako klub nije još uvek dobio sve neophodne licence. Stadion bi po završetku radova trebalo da prima čak oko 105,000.

"Ova dozvola obuhvata celu zonu bočne tribine i nadovezuje se na već izdatu dozvolu za Fazu 1A, koja pokriva Glavnu tribinu i južnu tribinu. Klub nastavlja da radi na Fazi 1C kako bi obezbedila nastavak aktivnosti na Severnoj tribini", dodaje se u saopštenju Barselone.

Biće to povratak posle višegodišnjeg "egzodusa" tokom kog je Barsa mečeve igrala na "Monžuiku", pa čak i stadionu "Johan Krojf". Renoviranje stadiona "Kamp Nou" počelo je u julu 2023. godine

U Barseloni se nadaju da je ovo prvi korak ka zacrtanom cilju da sledeći meč Lige šampiona igraju kod svoje kuće. On će se igrati devetog decembra protiv Ajntrahta.

Kako navode, svi uslovi za to su ispunjeni, te se očekuje samo potvrda.