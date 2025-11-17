Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlo Anćeloti izjavio je da njegova selekcija "ima ogroman potencijal" koji mora "pretvoriti u realnost na Svetskom prvenstvu".

1/4 Vidi galeriju Vinisijus Žunior na meču Brazil - Kolumbija Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, REBECA SCHUMACKER / imago sportfotodienst / Profimedia

Brazil, koji je već obezbedio plasman na Mondijal 2026, završava svoju evropsku turneju u utorak (20.30) utakmicom protiv Tunisa u Lilu, nekoliko dana nakon pobede nad Senegalom (2:0) na stadionu "Emirejts" u Londonu.

Ovaj ciklus utakmica, istakao je Ančeloti, omogućava selekciji da se upozna sa različitim stilovima igre i dodatno izbrusi sopstveni pristup osam meseci pre početka najvećeg fudbalskog takmičenja.

"Tunis igra manje u tranziciji nego Senegal. To je veoma organizovana ekipa, naročito u odbrani. Biće to kontrolisaniji i manje direktan meč. Da bismo pobedili, moraćemo da budemo na najvišem nivou", rekao je Ančeloti.

Ančelotiju je postavljeno i pitanje o odsustvu Nejmara, najboljeg strelca u istoriji selekcije (79 golova), koji se ove godine vratio u Santos, ali nije pozvan za ovu turneju.

"Nejmar je među igračima koji mogu da igraju na Svetskom prvenstvu. Mora da pronađe ritam posle povrede. Ima još šest meseci za igru. Šampionat se završava u decembru, pa će moći da se odmori. Potrebno mu je da ponovo dobije minutažu", objasnio je selektor.