Selektor fudbalske reprezentacije Nigerije tvrdi da je član stručnog štaba Konga koristio "vudu čaroliju" tokom izvođenja penala na utakmici završenoj ukupnim rezultatom 3:4 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Erik Šel kaže da je tako Nigerija - afrička fudbalska sila, eliminisana iz tekućih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Kongo je pobedio u finalu afričkog plej-ofa u nedelju uveče tek u penal seriji s dve odbrane rezervnog golmana posle 1:1 u toku utakmice i plasirao se u interkontinentalni plej-of u martu.

Šel je snimljen tokom izvođenja penala kako se nervira zbog stručnog štaba Konga i agresivno se kreće ka tehničkoj zoni rivala.

"Momak iz Konga je izveo vudu", rekao je ;novinarima ;posle utakmice ;Šel, ;bivši reprezentativac Malija. "Svaki put je to radio, svaki put, svaki put, zato sam bio malo nervozan", kazao je on.

Na pitanje da objasni šta se dogodilo, Šel je pokazao kako je rival tresao bocu vode.

Nigerija nije uspela da se kvalifikuje za dva uzastopna Svetska prvenstva, uprkos tome što su glavni napadači Viktor Osimhen i Ademola Lukman u najboljim godinama.

Osimhen se povredio u prvom poluvremenu u nedelju i zamenjen je na poluvremenu pri rezultatu 1:1, a Lukman je takođe izbačen u drugom poluvremenu.Selektor Konga Sebastijan Desabre je zamenio golmana u 119. minutu utakmice računajući na izvođenje penala, poslavši u igru Timotija Fajulua da zameni Lionela Mpasija.

Fajulu je odbranio dva od šest penala Nigerije, drugi od Mosesa Simona i šesti od Semi Adžajija, pre nego što je Kongoanski Šansel Mbemba zapečatio pobedu.

Fajuluov podvig je odjeknuo i on je najpoznatiji rezervni golman u izvođenju penala još od Svetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine.

FIFA će u četvrtak izdvojiti šest timova za interkontinentalni plej-of. Kongu se pridružuju Bolivija, Nova Kaledonija, Irak ili Ujedinjeni Arapski Emirati i dva tima iz severnoameričkog regiona KONKAKAF koji završavaju svoj kvalifikacioni program u utorak.