Fudbalske reprezentacije Crne Gore i Hrvatske od 20.45 časova u Podgorici igraju utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Iako utakmica nema rezultatski značaj, meč na stadionu "Pod Goricom" protiče pod velikim tenzijama.

Dan uoči utakmice grupa nepoznatih lica napala je kombi sa navijačima iz Hrvatske.

A kako prenose hrvatski mediji, u toku dana je crnogorska policija zaustavila Delije i Grobare na ulazu u grad.

Srpski navijači su, prema tim izvorima, imali plan da pripreme sačekušu za hrvatske navijače, koji su ranije danas pod policijskom pratnjom uvedeni u grad.

