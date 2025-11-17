Kako prenose mediji, obezbeđenje u gradu, posebno oko stadiona je kao da "dolazi Donald Tramp"
U PODGORICI KAO DA DOLAZI TRAMP: Crnogorska policija čuva pristalice Hrvatske! Sprečen dolazak srpskih navijača
Oko 550 navijača iz Hrvatske stiglo je u Podgoricu kako bi bodrilo svoju reprezentaciju u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.
Događaj visokog rizika je ozbiljno shvaćen od strane crnogorske policije, koja je sprovela mere obezbeđenja kako bi sprečila moguće nerede.
Kako prenose mediji, obezbeđenje u gradu, posebno oko stadiona je kao da "dolazi Donald Tramp".
Hrvatski mediji izveštavaju da je policija sprečila ulazak srpskih navijača, odnosno dolazak Delija i Grobara koji su navodno pripremali sačekušu za hrvatske navijače.
Navijači iz Hrvatske su u centru Podgorice, gde ih čuva policija, a iz jednog kafića se čuju hrvatske pesme.
