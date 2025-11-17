Slušaj vest

Oko 550 navijača iz Hrvatske stiglo je u Podgoricu kako bi bodrilo svoju reprezentaciju u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

 Događaj visokog rizika je ozbiljno shvaćen od strane crnogorske policije, koja je sprovela mere obezbeđenja kako bi sprečila moguće nerede.

Kako prenose mediji, obezbeđenje u gradu, posebno oko stadiona je kao da "dolazi Donald Tramp".

Hrvatski mediji izveštavaju da je policija sprečila ulazak srpskih navijača, odnosno dolazak Delija i Grobara koji su navodno pripremali sačekušu za hrvatske navijače.

Navijači iz Hrvatske su u centru Podgorice, gde ih čuva policija, a iz jednog kafića se čuju hrvatske pesme.

