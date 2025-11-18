Slušaj vest

Fudbaler Bajerna Alfonso Dejvis delimično se vratio treninzima sa ekipom, saopštio je danas minhenski klub, skoro osam meseci nakon teške povrede desnog kolena (pucanje prednjeg ukrštenog ligamenta) zadobijene tokom nastupa za reprezentaciju Kanade.

Alfonso Dejvis Foto: Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Steinbrenner/Defodi Images / Zuma Press /Profimedia, Profimedia

 "Sledeći korak. Alfonso Dejvis je učestvovao u delu treninga prvog tima”, objavio je Bajern na društvenim mrežama, uz video-snimak nasmejanog 25-godišnjeg Kanađanina na putu ka terenima u Zebener Štrase, sedištu kluba.

Dejvisa su dočekali trener Vensan Kompani i igrači koji su ostali u Bavarskoj tokom reprezentativne pauze. On je početkom avgusta počeo ponovo da trči, a u septembru je krenuo sa treningom s loptom.

Krajem marta, tokom završnog turnira Lige nacija Konkakafa, Dejvis je pokidao prednji ukršteni ligament desnog kolena.

"Medicinski tim i Alfonso Dejvis rade sjajan posao. Isprva sam se nadao njegovom povratku početkom januara, ali kako stvari stoje, moglo bi i ranije. Ako uspe da odigra nekoliko utakmica u decembru, to bi bio neverovatan rezultat, rekao je Kompani sredinom oktobra.

Do zimske pauze, Bajern očekuje osam utakmica, pet u Bundesligi, dve u Ligi šampiona i jednu u Kupu.

