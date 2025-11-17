Uz povike "Ajde, bre", domaći navijači su organizovano iz centra grada otišli do stadiona
Fudbal
AJDE, BRE: Crnogorski navijači u korteu stigli na meč sa Hrvatskom
Slušaj vest
Navijači Crne Gore u velikom broju su stigli na stadion "Pod Goricom" gde se igra utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Hrvatske.
Crna Gora - Hrvatska Foto: Screenshot
Vidi galeriju
Crnogorska policija se potrudila da u Podgorici ne dođe do ozbiljnijih incidenata, pa novinari izveštavaju da sve izgleda kao da "dolazi Donald Tramp".
Oko 550 navijača Hrvatske je u toku dana stiglo u glavni grad Crne Gore, dok je srpskim navijačima zabranjen ulaz u grad.
Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama može se videti korteo navijača Crne Gore.
Uz povike "Ajde, bre", domaći navijači su organizovano iz centra grada otišli do stadiona.
Reaguj
Komentariši