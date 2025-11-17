Slušaj vest

Navijači Crne Gore u velikom broju su stigli na stadion "Pod Goricom" gde se igra utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Hrvatske.

Crnogorska policija se potrudila da u Podgorici ne dođe do ozbiljnijih incidenata, pa novinari izveštavaju da sve izgleda kao da "dolazi Donald Tramp".

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama može se videti korteo navijača Crne Gore.

Uz povike "Ajde, bre", domaći navijači su organizovano iz centra grada otišli do stadiona.